Logo Epoch Times

vor 15 Minuten

Israelische Angriffe auf Krankenhaus im Gazastreifen: Fünf Journalisten unter 19 Toten

vor 39 Minuten

Trump stellt erneutes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim in Aussicht

vor einer Stunde

Haushaltsstreit: Französischer Premier Bayrou kündigt Vertrauensfrage an

vor 2 Stunden

Wuppertal: Kioskbesitzer sperrt zwei bewaffnete Räuber ein

vor 2 Stunden

Feuer im Hamburger Hafen - Trümmerteile auf A1 geschleudert

vor 3 Stunden

OB-Wahl in Ludwigshafen: Abgelehnter AfD-Kandidat scheitert erneut vor Gericht

vor 4 Stunden

London: Millionen Menschen feiern Karneval in Notting Hill

vor 4 Stunden

Paris: Brief von US-Botschafter an Macron wegen Antisemitismus sorgt für Wirbel

vor 5 Stunden

Glamour und aktuelle Politik beim Filmfestival in Venedig

vor 5 Stunden

Polens Präsident stoppt Gesetz über Kindergeld für Ukrainer

Logo Epoch Times
Jobverluste

Porsche bestätigt Ende von Batterie-Produktion

Der Autobauer Porsche bestätigt: Keine E-Autobatterie-Produktion, aber Jobabbau.

top-article-image

Der Sportwagenbauer Porsche

Foto: Marijan Murat/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Autobauer Porsche hat das Ende seiner Ambitionen für die eigene Produktion von E-Autobatterien bestätigt. „Eine eigene Fertigung von Batteriezellen verfolgt Porsche aus Volumengründen und fehlenden Skaleneffekten nicht weiter“, erklärte Unternehmenschef Oliver Blume am Montag.
Das dafür vorgesehene Tochterunternehmen Cellforce werde sich „künftig auf die Forschungs- und Entwicklungsarbeit konzentrieren“, fügte Porsche-Vorstandsmitglied Michael Steiner hinzu.

200 von 286 Beschäftigten von Cellgroup dürften ihre Arbeit verlieren

Die Gewerkschaft IG Metall hatte die Pläne und die damit verbundenen Jobverluste bei Cellgroup in der vergangenen Woche bereits scharf kritisiert. Porsche bestätigte nun, dass es einen Jobabbau geben werde, nannte aber keine Zahlen. In Medienberichten sowie nach Gewerkschaftsangaben dürften rund 200 von 286 Beschäftigten von Cellgroup ihre Arbeit verlieren.
„Die Elektromobilität bleibt auch zukünftig eine wesentliche Antriebsart für unsere Sportwagen“, versicherte Blume. Doch der Markt für elektrische Fahrzeuge weltweit habe sich „nicht so entwickelt wie ursprünglich angenommen“, erklärte Steiner.
Das geplante Geschäftsmodell mit der eigenen Batterieproduktion sei „wirtschaftlich nicht darstellbar“.
Mehr dazu
Für Porsche-Chef Oliver Blume, der auch den Mutterkonzern VW leitet, ist das ein herber Rückschlag. In das eigene Batterieunternehmen waren Millionen investiert worden, bis heute wurde aber keine Batterie produziert.
Die Batterien sind in der Regel das teuerste Einzelteil eines Elektroautos – und werden bislang und wohl auch künftig in Asien und dort vor allem in China produziert. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.