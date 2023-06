Russische Wirtschaft: Weltbank korrigiert diesjährige Entwicklung nach oben

Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Russischer Rubel (Symbolbild). Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Vor allem wegen höheren Einnahmen aus Energieexporten erwartet die Weltbank nun eine bessere Wirtschaftsentwicklung Russlands als zuvor vermutet.

Die Weltbank hat den Ausblick für die Entwicklung der russischen Konjunktur in diesem Jahr deutlich angehoben. Sie geht nur noch von einem Rückgang der Wirtschaft um 0,2 Prozent aus, nachdem sie im Januar noch ein Minus von 3,3 Prozent vorausgesagt hatte. Wie die Weltbank am Dienstag, dem 6. Juni, weiter mitteilte, liegt das vor allem an höheren Einnahmen aus Energieexporten als zunächst prognostiziert.

EU, USA und weitere Länder hatten nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs umfangreiche Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen, was zu einem drastischen Rückgang der russischen Öl- und Gaslieferungen an diese Länder führte.

Jedoch habe sich das russische Exportvolumen von Energieprodukten „nicht entscheidend verändert“, erklärte die Weltbank. Das Land habe anderweitig mehr Öl und Gas verkauft, etwa an China und Indien, die einen hohen Energiebedarf für ihre großen Bevölkerungen haben.

Damit bleibt die Weltbank bezüglich Russland aber deutlich pessimistischer als der Internationale Währungsfonds (IWF). Dieser hatte Mitte April für die russische Konjunktur 2023 ein Wachstum von rund 0,7 Prozent prognostiziert. (AFP/mf)