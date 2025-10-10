Logo Epoch Times

vor 8 Minuten

Deutschland bereitet Hilfen für Versorgung und Wiederaufbau in Gaza vor

vor 33 Minuten

Waffenruhe im Gaza-Krieg in Kraft getreten

vor einer Stunde

Ticketpreise bei der Bahn bleiben stabil

vor einer Stunde

Verteidigungsausgaben: Trump bringt NATO-Ausschluss Spaniens ins Spiel

vor 3 Stunden

Deutschland schickt Tornados zu Atomwaffenübung der NATO

vor 3 Stunden

Erdbeben der Stärke 7,4 auf Philippinen gemessen - 6 Tote

vor 4 Stunden

Berliner Bauunternehmer zu sechs Jahren Haft verurteilt

vor 4 Stunden

Israel zieht Truppen zurück - Waffenruhe in Gaza beginnt

vor 5 Stunden

Friedensnobelpreis für Venezolanerin María Corina Machado

vor 5 Stunden

Stute besucht Pflegeheim im Speisesaal

Logo Epoch Times
Deutschland hat keinen Erfolg bei der Bewerbung

Sechs neue „Gigafactories“ für KI in EU geplant

Aufholen beim Thema KI: Die EU legt mit neuen KI-Fabriken im Wettlauf mit den USA und China nach. In Deutschland gibt es dafür bereits ein Projekt.

top-article-image

Die Europäische Kommission hat bisher 19 Standorte für große KI-Fabriken ausgewählt. (Archivbild)

Foto: Meng Dingbo/XinHua/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die EU plant den Bau von sechs weiteren großen KI-Fabriken in Europa. Bewerbungen aus Deutschland blieben hier allerdings erfolglos.
In Tschechien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und den Niederlanden sollen nun sogenannte KI-„Gigafactories“ entstehen, wie die EU-Kommission mitteilte. Sie sollen demnach Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Industrie direkten Zugang zu KI-optimierten Supercomputern bieten.
Dafür investieren die Mitgliedsstaaten zusammen mit der EU laut Mitteilung über mehr als 500 Millionen Euro. Die EU möchte beim Thema KI aufholen und sich von technischen Abhängigkeiten befreien. Die USA gelten als Marktführer bei der Technologie und auch China hat eine Vorreiterrolle.
Mehr dazu

Kein weiterer deutscher Standort trotz Bewerbungen

Aus Deutschland hatten die Deutsche Telekom, der Cloudanbieter Ionos und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) Interesse angemeldet, aber keinen Erfolg bei der Bewerbung gehabt. Den Zuschlag für eine KI-Fabrik gab es hingegen im vergangenen Jahr für das KI-Projekt „HammerHai“ in Stuttgart.
Insgesamt hat die EU bisher 19 Standorte für KI-Fabriken ausgewählt. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.