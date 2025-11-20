Logo Epoch Times

Mission Eupol Copps: EU will Führungsrolle bei Aufbau von Polizeitruppe für Gaza

Ab 4. Dezember: Meta entfernt australische Nutzer unter 16 Jahren von Facebook und Instagram

Französischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs

Beschäftigung in der Autobranche fällt auf Tief seit 2011

Puppen von „Muppet Show“-Erfinder Jim Henson werden versteigert

US-Initiative zur Ukraine: Europäer bestehen auf Beteiligung Kiews und Europas

Linken-Chefs wollen Kriegsdienstverweigerern helfen

MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab

Durchsuchung für Abschiebung: Verfassungsbeschwerde von Asylbewerber erfolgreich

Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland

Börse und Finanzen

Siemens Energy plant Aktienrückkauf für bis zu 6 Milliarden

Siemens Energy will bis zu 6 Milliarden Euro in eigene Aktien stecken. Der Börsenkurs des Energietechnikkonzerns reagiert prompt.

Siemens Energy will eigene Aktien für Milliarden erwerben.

Foto: Britta Pedersen/dpa

Redaktion
Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will eigene Aktien für bis zu 6 Milliarden Euro zurückkaufen. Dies soll in den kommenden drei Jahren geschehen, wie das Unternehmen mitteilt.
Hintergrund ist, dass sich die Lage und Aussichten des Konzerns zuletzt deutlich verbessert hat, nachdem Siemens Energy mehrere Jahre tief in der Krise steckte. Dementsprechend hatte es zuletzt kein größeres Aktienrückkaufprogramm gegeben.
Siemens Energy hat seinen Aktionären zuletzt viel Freude bereitet. Hatte die Aktie im Herbst 2023 noch unter 10 Euro gelegen, sind es inzwischen deutlich mehr als 110 – auf die Ankündigung des Rückkaufprogramms reagierte das Papier mit einem weiteren Sprung um einige Euro.
Kurz nach Mittag lag die Aktie im Xetra-Handel über 117 Euro und führte mit einem Plus von gut 8 Prozent die Gewinnerliste im DAX an. (dpa/red)

