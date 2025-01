Wirtschaft Zahlen des Statistischen Bundesamt

Statistik: Nur halb so viele Fluggäste auf Inlandsflügen wie vor Corona

Nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie wurden viele Inlandsflüge in Deutschland nicht mehr aufgenommen. Zwar wächst die Zahl der Passagiere wieder, doch das liegt vor allem am Auslandsverkehr.