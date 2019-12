Stellenabbau: Einkommenserwartung der Verbraucher sinkt zum Jahresende

Der Handel in Deutschland rechnet mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Anders als in den Vorjahren sei die Anschaffungsneigung der Verbraucher in diesem Dezember gestiegen, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag mit.

Er lässt monatlich 2000 Verbraucher befragen; die Antworten lassen auf die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten schließen.

Demnach wird die Verbraucherstimmung zum Jahresende schlechter. Die Arbeitnehmer würden auf dem Arbeitsmarkt erste Anzeichen dafür erkennen, dass der Beschäftigungsaufbau „deutlich an Dynamik verlieren wird“, erläuterte der HDE die Ursache. Die Einkommenserwartungen der Verbraucher sinken demnach. (afp)