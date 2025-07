Stimmung im deutschen Mittelstand verbessert sich zum vierten Mal in Folge

Die Stimmung im deutschen Mittelstand hat sich im Juni zum vierten Mal in Folge aufgehellt. Das Mittelstandsbarometer der Förderbank KfW und des Münchner Ifo-Instituts stieg leicht um 0,5 Zähler und erreicht nun minus 14,2 Punkte, wie die KfW am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte.

Zwar liege der Wert noch im negativen Bereich und damit unter dem langjährigem Durchschnitt, doch „der Trend zeigt aufwärts“.

Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage verharrte laut KfW bei minus 16,6 Punkten. Die Aussichten für die kommenden sechs Monate aber bewerteten die Unternehmen um 1,0 Zähler positiver als zuvor, somit lag der Indikator für die Geschäftserwartungen im Juni bei minus 12,2 Punkten.

„Die Entwicklung deutet darauf hin, dass es für Deutschland nach einem konjunkturell eher schwachen Sommer perspektivisch aufwärts gehen wird“, erklärte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher.

„Die deutschen Unternehmen gehen offenbar von einer gestiegenen Kompromissbereitschaft der USA bei Handelsfragen aus.“ Als Ursache für die verbesserten Geschäftserwartungen nannte Schumacher vielmehr auch ein höheres Vertrauen der Unternehmen in die Binnenwirtschaft.(afp/red)