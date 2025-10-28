Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

SPD-Generalsekretär erhöht Druck bei Reform der Erbschaftsteuer

vor einer Stunde

Statistik zeigt: Arbeiten im Ruhestand ist längst keine Ausnahme mehr

vor 2 Stunden

Rekordregen in Vietnam - historische Städte unter Wasser

vor 2 Stunden

Düstere Einkommensaussichten drücken auf Kauflaune

vor 3 Stunden

Skandal beim ZDF: Hamas-Mitglied arbeitete bei Produktionsfirma für den Sender

vor 3 Stunden

Sparprogramm: Amazon plant größte Entlassungswelle seit Jahren

vor 3 Stunden

Trotz Sondervermögen: Verkehrssicherheit in Nordrhein-Westfalen bedroht

vor 4 Stunden

Ende der Ballermann-Saison: Was macht der Sommer im Winter?

vor 4 Stunden

Bürgergeld-Debatte: SPD-Basis fordert mehr Unterstützung statt Sanktionen

vor 4 Stunden

UN warnen vor Eskalation im Sudan - Gräueltaten befürchtet

Logo Epoch Times
Ifo-Studie

Stimmung in deutscher Exportwirtschaft trübt sich ein

Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich im Oktober weiter eingetrübt, wie die Ifo-Exporterwartungen zeigen, die von 3,4 auf 2,8 Punkte sanken.

top-article-image

Containerschiffe im Hafen Hamburg.

Foto: Christian Charisius/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Die Ifo-Exporterwartungen sanken im Oktober auf 2,8 Punkte, nach 3,4 Zählern im September.
„Die deutsche Exportwirtschaft steckt fest“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. „Eine echte Erholung ist nicht in Sicht.“
Mehr dazu

Metall-, Chemie- und Papierindustrie unter Druck

Die Metallindustrie spürt den Druck aus dem Ausland besonders deutlich – die Unternehmen erwarten rückläufige Exporte. Auch die Chemische Industrie und das Papiergewerbe planen mit sinkenden Ausfuhren. Zwar sind im Maschinenbau und in der Nahrungsmittelindustrie die Erwartungen besser als im Vormonat, doch konkrete Exportzuwächse bleiben vorerst aus.
Demgegenüber blickt die Automobilbranche weiterhin sehr hoffnungsvoll auf das Auslandsgeschäft. Die Exporterwartungen stiegen nochmals an. Auch die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen planen mit mehr Exporten. Die Getränkeindustrie plant ebenfalls mit wachsenden Ausfuhren, wenn auch etwas weniger stark als zuletzt. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.