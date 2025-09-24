Logo Epoch Times

Satelliteninternet

Studie: Potenzial von Starlink in Deutschland größer als angenommen

Besonders im ländlichen Raum gilt der Satellitendienst Starlink als Alternative zu herkömmlichen Anschlüssen. Die Kapazität des Netzwerkes von Elon Musk „hat sich erheblich vergrößert". Das ergab eine Studie der TH Mittelhessen.

top-article-image

Starlink-Einheit (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Das Potenzial von Elon Musks Satellitendienst Starlink in Deutschland ist offenbar größer als bislang angenommen.
Laut einer Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen, über die das „Handelsblatt“ berichtet, könnte das Netz bis zu 13 Millionen Haushalte mit Downloadraten von rund 100 Megabit pro Sekunde versorgen.
„Die Kapazität des Netzwerkes hat sich erheblich vergrößert“, sagte Studienautor Kristof Obermann. Auftraggeber der Untersuchung ist der Breitbandverband Breko, in dem Unternehmen organisiert sind, die Starlink zunehmend als Wettbewerber sehen.
Mehr dazu
Starlink will mit günstigen Tarifen und wachsender Netzabdeckung in den deutschen Markt vordringen. Der Basisanschluss mit Downloadraten zwischen 45 und 130 Megabit pro Sekunde kostet derzeit 29 Euro im Monat. Ende 2024 nutzten laut Bundesnetzagentur rund 83.000 Haushalte Satelliteninternet, fast alle davon Starlink.
Besonders im ländlichen Raum ohne flächendeckende Glasfaserversorgung gilt Starlink als Alternative zu herkömmlichen Anschlüssen. Während Glasfaser deutlich höhere Bandbreiten ermöglicht, punktet das Satelliteninternet unter anderem mit schneller Verfügbarkeit. (dts/red)

