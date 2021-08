Systemwetten: Strategien und Varianten für Wett-Fans

Große Gewinnmöglichkeiten mit kalkulierbarem Risiko – das macht Systemwetten so spannend für Sportwetten-Fans. Im Gegensatz zur Kombiwette können bei der Systemwette mehrere Tipps platziert werden, von denen aber nicht alle für die Gewinngenerierung richtig sein müssen. Wie jeder die Systemwetten wie ein Profi nutzen kann, zeigen die folgenden Tipps.

Systemwette – Gewinne, auch mit „falschen“ Tipps

Wer mit System wetten möchte, kann bei zahlreichen Buchmachern auf diese speziellen Wettvarianten zurückgreifen. Hierbei werden Kombi- und Einzelwetten zusammengefasst und auf einem Systemwettschein getippt.

Das Ausfüllen der Tippscheine für die Systemwetten ist vor allem online leicht möglich. Das Internet bietet viele lizenzierte Buchmacher, welche die Wettmöglichkeiten schon ab geringen Einsätzen anbieten. Sind auf dem Tippschein mindestens drei und maximal acht einzelne Tipps verfügbar, können sportbegeisterte Wettfreunde sie als Systemwette abschließen. Hierzu findet sich bei den meisten Buchmachern ein „System“-Button, über den die Umstellung der Wettvariante unkompliziert funktioniert. Zur Auswahl stehen verschiedene Varianten der Systemwette. Weiter hilft für ein besseres Verständnis der Beitrag Systemwette – Erklärungen Anwendung sowie die besten Tipps, veröffentlich auf https://www.wettanbieter.org/system/. Die wichtigsten Infos folgen jetzt.

So funktioniert die 2/3-Wette

Die einfachste Systemwette ist die 2/3-Variante. In der Praxis funktioniert sie ganz einfach: Ein Sportwetten-Fan tippt drei einzelne Wetten, in diesem Fall auf die Spiele der Fußballbundesliga. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund gehören zu den Top-Favoriten und Aspiranten auf die Bundesliga-Krone, in fast jeder Saison. Deshalb entschließt sich der Sportwetten- Fan in diesem Beispiel zu Tipps auf die folgenden drei Mannschaften: FC Bayern München gewinnt, Borussia Dortmund gewinnt, RB Leipzig gewinnt. Hierfür werden vom Buchmacher drei Kombinationsmöglichkeiten angeboten:

Die erste Kombination sieht wie folgt aus: FC Bayern mit einer Quote von 4.00 und Borussia Dortmund mit einer Quote von 2.00. Die zweite Kombination besteht aus den Tipps: FC Bayern München mit einer Quote von 2.00, RB Leipzig mit einer Quote von 2.00. Die dritte Kombination auf dem Tippschein lautet: Borussia Dortmund mit einer Quote von 2.00 und RB Leipzig mit einer Quote von 2.00.

Nun wird es spannend, denn der Spielausgang der einzelnen Begegnungen entscheidet über die Gewinne der Systemwette. Die Chancen, dass der Rekordmeister aus München gewinnt, stehen gar nicht so schlecht. Angenommen, der FC Bayern München siegt tatsächlich, RB Leipzig gewinnt ebenfalls und Borussia Dortmund verliert, hat dies folgende Auswirkungen auf die Systemwette: Für die Gewinnermittlung wird die Quote von 4.00 x 2.00 zugrunde gelegt.

Hätte der Sportwetten-Fan einen Einsatz von 15 € (5 € pro Wette) für den Systemwettschein genutzt, würde das eine Gewinn von 40 € ergeben. Hier zeigt sich der Vorteil der Systemwetten gegenüber den Kombiwetten. Mit dem „falschen“ Tipp und der Wett-Variante „Kombi“ hätte der Sportwetten-Enthusiast in diesem Fall alles verloren.

Systemwetten-Tipps für den Einstieg

Der Einstieg in die Welt der Systemwetten ist gar nicht so schwer, wie vielleicht gedacht. Wichtig ist vor allem die Begeisterung für die Sportart. Schließlich sollten die avisierten Tipps so gut wie möglich eingeschätzt werden können. Geht es beispielsweise rund um König Fußball, ist die Kenntnis der Mannschaft, die aktuelle Situation in der Liga oder zu bisherigen Aufeinandertreffen hilfreich. Je mehr Kenntnisse zu den Teams vorhanden sind, desto souveräner lassen sich Wett-Tipps vornehmen.

Nie 100 % des Budgets einsetzen

Auch bei der Budgetverwaltung gibt es einiges zu beachten. Erfolgreiche Sportwetten-Fans riskieren nie 100 % ihres Gesamtbudgets, sondern setzen auch bei den vermeintlich weniger risikoreichen Systemwetten nur einen geringen Teil ein. Damit ist gesichert, dass verlustreiche Wetten keinen Bankrott bedeuten, sondern noch ausreichend Wettbudget zur Verfügung steht, um neue lukrative Quoten und spannende Wettangebote auf dem Systemwettschein zu nutzen.

Lizenzierten Buchmacher wählen

Der Glücksspielmarkt in Deutschland wurde zum 1. Juli 2021 reformiert. Künftig müssen Buchmacher und Spielotheken strengere Auflagen für den Erhalt der Lizenz erfüllen. Um legal in den Genuss der Wettangebote zu kommen, sollten Wetten ausschließlich bei Buchmachern, beispielsweise mit der Lizenz der Berliner Behörden erfolgen, nähere Infos dazu liefert https://service.berlin.de/dienstleistung/329914/.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!