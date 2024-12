Wirtschaft Krank zu Hause

Techniker Krankenkasse meldet Rekord bei Krankmeldungen – ehemaliger Wirtschaftsweise: Krankschreibung nicht mehr telefonisch

Eine Auswertung der Techniker Krankenkasse zeigt einen Rekordwert an Krankschreibungen in diesem Jahr. Vor diesem Hintergrund fordet der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, ein Aus für die ärztliche Krankschreibung per Telefon.