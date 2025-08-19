Deutschland erlebt Medikamentenrekord bei Erwerbstätigen

Im vergangenen Jahr haben Erwerbstätige laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) so viele Medikamente verschrieben bekommen wie noch nie. Versicherte der TK lösten 2024 Rezepte für rund 33 Millionen Präparate mit fast 1,9 Milliarden Tagesdosen bei den Apotheken ein, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte. Im Schnitt bekam jeder Erwerbstätige 285 Tagesdosen verschrieben.

Anstieg innerhalb eines Jahres

Das Verordnungsvolumen stieg innerhalb eines Jahres um rund 3,4 Prozent an. Am häufigsten wurden mit rund 108 Tagesdosen pro Erwerbstätigen Herz-Kreislauf-Medikamente verschrieben wie etwa Blutdrucksenker. Dahinter folgen Medikamente gegen Magen-/Darmbeschwerden mit rund 37 Tagesdosen. Arzneimittel für das Nervensystem wurden mit rund 31 Tagesdosen verschrieben, darunter fallen etwa Antidepressiva.

Regionale Unterschiede deutlich

Auf Länderebene gab es teils große Unterschiede. Die meisten Medikamente wurden Erwerbstätigen mit 327 Tagesdosen in Sachsen-Anhalt verschrieben. Dahinter folgt das Saarland mit 322 Tagesdosen. Schlusslichter waren Baden-Württemberg mit 252 Tagesdosen sowie Bayern und Berlin mit jeweils 257 Tagesdosen. (afp/red)