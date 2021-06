Umfrage: Deutsche sehen Klimaschutzpolitik kritisch

Die Deutschen sehen die Auswirkungen der Klimaschutzpolitik auf die Wirtschaft ihres Landes äußerst kritisch.

Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ im Auftrag des Think Tanks „Global Progress“ hervor, für die knapp zwölftausend Menschen in acht westlichen Industriestaaten (G7 und Australien) befragt wurden. Die Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ berichten darüber.

So erwarten in Deutschland 29 Prozent der Befragten, dass Maßnahmen zum Klimaschutz langfristig Arbeitsplätze vernichten, in Frankreich sind es 24 Prozent, in Großbritannien 20 Prozent, in Italien 18 Prozent.

Nur 30 Prozent glauben das Deutschland sich in die richtige Richtung entwickelt

Nur 35 Prozent der Bundesbürger glauben, dass eine früh begonnene Politik für den Klimaschutz wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt – dies ist der niedrigste Wert aller G7-Staaten.

In den USA sind 40 Prozent davon überzeugt, in Großbritannien 43 Prozent, in Frankreich 46 Prozent und in Italien sogar 55 Prozent.

Das sich das Land ganz generell in die richtige Richtung entwickelt fanden sogar nur 30 Prozent der Befragten. Bei US-Amerikanern und Briten vertraten je 42 Prozent der Befragten diese Meinung, bei den Kanadiern 43 Prozent und bei den Australiern 54 Prozent.

US-Finanzpolitik: Mehr Zustimmung von Deutschen als Amerikanern

Das Vorhaben von US-Präsident Joe Biden, in den nächsten Jahren zwei Billionen Dollar in große Infrastrukturprojekte zu investieren, um damit die Wirtschaft anzukurbeln, wird im Rest der Welt positiver gesehen als in den Vereinigten Staaten.

Während sich nur 55 Prozent der US-Amerikaner für Bidens Konjunkturpaket erwärmen können, sind es 69 Prozent der Menschen in den anderen G7-Staaten.

Deutsche stehen einer vorübergehenden expansiven Finanzpolitik mit einer Zustimmungsrate von 72 Prozent deutlich aufgeschlossener gegenüber als die US-Amerikaner. (dts/er)

