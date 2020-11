Knapp 90 Prozent der Deutschen wollen zu Weihnachten auf Restaurantbesuch verzichten

Deutschen ist die Lust auf einen weihnachtlichen Restaurantbesuch vergangen. Fast die Hälfte der Befragten sagten in einer Umfrage, dass sie seit März 2020 gar nicht mehr ins Restaurant gehen.

Die Corona-Pandemie hat den Deutschen laut einer Umfrage die Lust auf einen Restaurantbesuch zu Weihnachten verdorben. Nur etwas mehr als sechs Prozent der Befragten planen, über die Feiertage auswärts essen zu gehen, heißt es in einer Umfrage des Kassensystem- und E-Commerce-Anbieters Lightspeed. Stattdessen wollen sich fast 90 Prozent der Befragten ins traute Heim zurückziehen und dort selber kochen.

Die Umfrage in insgesamt vier Ländern, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorab vorlag, wurde Ende Oktober erhoben. Demnach war nirgendwo sonst die Lust auf einen weihnachtlichen Restaurantbesuch so niedrig wie in Deutschland. In Belgien sind es demnach „nur“ 75 Prozent. Befragt wurden zudem Menschen in den Niederlanden und der Schweiz.

Allgemein drückt die Corona-Krise auf die Ausgehlaune der Deutschen. Seit Beginn der Pandemie geht laut Umfrage fast die Hälfte der Befragten hierzulande gar nicht mehr ins Restaurant. Dafür bestellt über ein Drittel der Befragten seither öfter Essen zum Liefern oder Abholen. 13 Prozent gaben an, damit gezielt die örtliche Gastronomie unterstützen zu wollen. In keinem anderen Land ist diese Zahl so hoch.

Eigentlich sind die Deutschen laut Umfrage trotz Corona bei Restaurantbesuchen vergleichsweise furchtlos: Nur jeder Siebte hat Angst, sich im Restaurant mit Corona anzustecken. Am größten ist die Furcht vor Ansteckung in den Niederlanden. Dafür sind die deutschen Gäste von den Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln im Restaurant am meisten genervt – hierzulande sagten das 22 Prozent, in Belgien dagegen nur sieben Prozent. (afp)