Umsatz im Einzelhandel im Mai deutlich rückläufig

Der Umsatz des Einzelhandels in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat spürbar gesunken. Kalender-, saison- und preisbereinigt setzten die Unternehmen 1,6 Prozent weniger um, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte.

Besonders stark ging demnach der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln zurück. In dieser Kategorie lag der Umsatz 2,2 Prozent unter dem Niveau vom April. Im Einzelhandel mit Lebensmitteln betrug der Rückgang 1,3 Prozent.

Selbst der sonst so starke Internethandel verzeichnete einen aktuellen Rückgang um 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Internet- und Versandhändler jedoch um 9,3 Prozent zu. (dpa/red)