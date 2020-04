Die Lufthansa verhandelt mit der Bundesregierung über Finanzhilfen in Form von Krediten, sowie über eine Staatsbeteiligung. Das berichtet das „manager magazin“ unter Berufung auf Insider. Dabei soll es um einige Milliarden Euro gehen, berichtet die Nachrichtenagentur „Reuters“ und beruft sich auf Informationen von Beteiligten. Einer der Beteiligten soll die Deutsche Bank sein.

Zuvor äußerte ein Sprecher der Lufthansa, dass die Bundesregierung im engen Austausch mit der Fluggesellschaft sei, „um die Liquidität zu sichern“. Die Lufthansa könnte Kredite über die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau erhalten, hieß es.

Eine Mehrheitsbeteiligung des Staates lehnt Lufthansa allerdings ab. Am Ende komme es darauf an, dass die unternehmerische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erhalten bleibe, so Lufthansa Vorstandschef Carsten Spohr im Interview mit dem „Spiegel“.

62.000 Beschäftigte in Kurzarbeit

Hintergrund der Verhandlungen sind die massiven Folgen der SARS-CoV-2-Krise, die auch das deutsche Luftverkehrsunternehmen schwer getroffen hat. 31.000 von 35.000 der deutschen Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit. Inklusive der übrigen Konzerngesellschaften gilt demnach in Deutschland für 62.000 Mitarbeiter der Lufthansa Group Kurzarbeit in der Corona-Krise.

Neben dem Kabinen- und Bodenpersonal wurden erstmals auch Piloten der Lufthansa in Kurzarbeit geschickt, wie der Sprecher bestätigte. Entsprechende Verhandlungen mit der Pilotenvereinigung Cockpit seien abgeschlossen. Nach Angaben von Cockpit sind rund 4.500 Piloten in Deutschland betroffen. Weltweit hat die Fluggesellschaft für 87.000 von insgesamt 135.000 Beschäftigten und damit für rund zwei Drittel der Konzernbelegschaft Kurzarbeit angemeldet oder geplant.

Zweitgrößte Fluggesellschaft Europas

Zur Lufthansa Group gehören unter anderem die Fluggesellschaften Swiss, Austrian Airlines, Eurowings und Brüssels Airlines. Sie gilt anhand der Zahl beförderter Fluggäste als Europas zweitgrößte Fluggesellschaft. Die Zahl der Fluggäste im Passagiergeschäft insgesamt, stieg 2019 um 2 Prozent auf 145,2 Millionen (Vorjahr: 141,9 Millionen), wobei sich die Kapazitätsauslastung (Sitzladefaktor) im Vorjahresvergleich um 1,0 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent verbessert hat (Vorjahr: 81,5 Prozent). Auf Platz eins stehen die im vergangenen Jahr zur Ryanair-Gruppe zusammengefassten Flugbetriebe Ryanair, Lauda, Buzz und Malta Air. Sie beförderten 2019 zusammen rund 152 Millionen Passagiere.

Das deutsche Luftverkehrsunternehmen machte 2019 einen Umsatz von rund 36,4 Milliarden Euro (2018: 35,5) und einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro (2018: 2,2). (Reuters/AFP/er)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]