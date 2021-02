Amazon-Gründer Jeff Bezos geht – Neuer Chef wird Andy Jassy

Führungswechsel bei Amazon: Konzerngründer Jeff Bezos gibt nach fast drei Jahrzehnten die Leitung des Unternehmens ab.

Amazon-Gründer Jeff Bezos wird die Führung der Konzerngeschäfte im dritten Quartal an den bisherigen Chef der Cloud-Computing-Sparte von Amazon, Andy Jassy, übertragen, wie Amazon am Dienstag mitteilte. Bezos wird aber als Verwaltungsratsvorsitzender weiterhin eine wichtige Rolle bei Amazon spielen.

„Ich werde in wichtigen Initiativen von Amazon engagiert bleiben“, schrieb Bezos in einem Brief an die Mitarbeiter. „Ich will meine Energie und Aufmerksamkeit auf neue Produkte und frühe Initiativen fokussieren.“

Zugleich wolle er mehr „Zeit und Energie“ für andere Projekte haben, unter anderem für gemeinnützige Aktivitäten wie seinen Tag-Eins-Fonds und den Bezos Earth Fund, aber auch sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin und die ihm gehörende Zeitung „Washington Post“.

Amazon so „erfinderisch“ wie nie zuvor

„Ich hatte noch nie mehr Energie, und es geht mir nicht darum, in den Ruhestand zu gehen“, schrieb der 57-jährige Multimilliardär. „Ich bin unglaublich leidenschaftlich angesichts des Einflusses, den diese Organisationen haben können.“

Gemeinsam mit dem Führungswechsel gab Amazon am Dienstag die aktuellen Quartals- und Jahreszahlen bekannt. Der Gewinn verdoppelte sich auf 7,2 Milliarden Dollar, der Umsatz stieg um 44 Prozent auf 125,6 Milliarden Dollar. Im gesamten von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 386,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 21,3 Milliarden Dollar.

Amazon sei derzeit so „erfinderisch“ wie nie zuvor, erklärte Bezos. „Das ist die optimale Zeit für eine Übergabe.“ Jassy werde als neuer CEO (Chief Executive Officer) ein „herausragender“ Konzernchef, er habe sein „volles Vertrauen“. Jassy arbeitet seit 1997 für Amazon. 2003 gründete er die höchst erfolgreiche Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services (AWS).

Bezos hatte Amazon 1994 in Seattle als Online-Versand für Bücher gegründet. Seither entwickelte sich Amazon zu einem der größten Internetkonzerne der Welt, der nicht nur im Online-Handel aktiv ist, sondern auch beim Streaming von Musik und Filmen, im Bereich Cloud-Computing und bei künstlicher Intelligenz.

Weltweit beschäftigt Amazon mehr als eine Million Menschen.

Zuletzt hatte der Konzern einen Marktwert von 1,69 Billionen Dollar (knapp 1,4 Billionen Euro). Bezos wurde zum reichsten Menschen der Welt. Zuletzt hatte er laut dem Finanzmagazin „Forbes“ ein Vermögen von knapp 197 Milliarden Dollar. Immer wieder wurde aber auch Kritik am Geschäftsgebaren des Internetriesen und seines Umgangs mit Mitarbeitern laut. (afp)