Arbeitsplätze: SAP investiert über 200 Millionen Euro in Deutschland

Am heutigen Montag soll eine erste Entscheidung darüber fallen, ob die am Samstag auf Lampedusa verhaftete Kapitänin der „Sea Watch 3“, Carola Rackete, Italien verlassen darf, der Hausarrest verlängert oder sie in Untersuchungshaft kommt. Sie selbst erklärt, in einer Notlage gehandelt zu haben, Italiens Innenminister Matteo Salvini spricht von einer „Kriegshandlung“. Mehr»