Bahn zieht positive Bilanz der ersten EM-Woche

Albärt, das Maskottchen der UEFA-Fußball-EM 2024, neben einem ICE-Hochgeschwindigkeitszug mit dem Namen „Fan-Hauptstadt Hamburg“ während der Zugtaufe bei am 30. April 2024 am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Die EM beginnt am 14. Juni 2024 in München und endet mit dem Finale in Berlin am 14. Juli 2024. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images