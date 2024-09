Bahnverkehr in Mitte Deutschlands durch Störung zeitweise massiv beeinträchtigt

Die Bahn hatte am Nachmittag mitgeteilt, der Zugverkehr in der Mitte Deutschlands sei durch die Störung „massiv beeinträchtigt“. Züge müssten in dem betroffenen Bereich an Bahnhöfen warten, bis diese behoben sei.

Betroffen war insbesondere der Großraum Frankfurt am Main. Der Verkehrsverbund Rhein-Main (RMV) erklärte nach Behebung der Störung, es komme „zu massiven Folgeverspätungen und Ausfällen im gesamten Bahnverkehr“. Begründet hatte er die Probleme mit einer „bundesweiten technischen Störung im Funkverkehr“. Frankfurt am Main ist ein zentraler Knotenpunkte in Deutschland im Nah- und Fernverkehr.

Ursache war ein Ausfall des Zugfunks im Großraum Frankfurt. Die betroffenen Züge blieben rund zwei Stunden lang einfach stehen, entsprechende Verspätungen sind entstanden und im ganzen Bundesgebiet zu spüren.

Wie es zu dem Ausfall kommen konnte, war zunächst unklar. Eine Fremdeinwirkung könne aber angeblich ausgeschlossen werden, meldete der „Spiegel“ unter Berufung auf eigene Informationen. (afp/dts)