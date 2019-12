Bargeldzahlung abgeschafft: Hamburger Pizzeria spart monatlich 1500 Euro

Brauchen Sie Kleingeld? Diese Frage stellt sich bei der Bezahlung in der Pizzeria „Heat“ in der Harkortstraße von Hamburg-Altona nicht mehr. Der Eigentümer geht einen radikalen Weg: Er hat das Bargeld aus seinen Kassen verbannt. Stattdessen zahlen seine Gäste ausschließlich mit EC- oder Kreditkarte oder zücken ihr Smartphone. Für Hamburg bislang einmalig.

Gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ begründete der Pizzabäcker und Restaurant-Inhaber Lennert Wendt seine Entscheidung wie folgt:

„Geld zu drucken und zu prägen, es zu transportieren und zu entsorgen verursacht höhere ökologische Kosten als der digitale Zahlungsverkehr.“

Zudem erspart das Plastikgeld den Kellner Arbeit, da kein Wechselgeld mehr ausgerechnet und zurückgegeben werden muss. Immerhin haben bis zu 120 Gäste an seinen Tischen Platz – im Innenbereich.

Zur Bank muss Wendt nun auch nicht mehr, um die Einnahmen einzuzahlen. So spart er Sprit – und Zeit. Weiterer Vorteil sei, dass die Karten und Smartphones hygienischer als Geld seien, so der Pizzabäcker. Dank seiner bargeldlosen Zahlung klingelt es sogar noch in seiner Kasse. Monatlich spart er unterm Strich 1500 Euro. (sua)