Bosch entwickelt PCR-Test zum Coronavirus mit Ergebnis in weniger als 30 Minuten

Das Technologieunternehmen Bosch kann nach eigenen Angaben nun auch bei PCR-Tests zum Coronavirus Ergebnisse innerhalb von weniger als 30 Minuten liefern. Eine weiterentwickelte Software für das Analysegerät Vivalytic ermögliche bei einem positiven Coronatest aufgrund der hohen Viruslast ein Ergebnis in dieser kurzen Zeit, teilte Bosch am Freitag in Stuttgart mit. Bei einem negativen Test dauere es 39 Minuten bis zu einem Ergebnis.

Als Schnelltests werden üblicherweise Antigen-Tests eingesetzt, die allerdings als nicht so zuverlässig wie die für Polymerase-Kettenreaktion stehenden PCR-Tests gelten. Die Bosch-Schnelltests seien bereits in 26 hauptsächlich europäischen Ländern verfügbar. Die Weiterentwicklung sei mit Hilfe einer Förderung durch das Bundesforschungsministerium in Höhe von rund fünf Millionen Euro entstanden. (afp)