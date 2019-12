„DB Navigator“ auf Erfolgskurs – Bahn verkauft immer mehr Handy-Tickets

Die Deutsche Bahn verkauft immer mehr Handy-Tickets. Seit Einführung der App „DB Navigator“ im Dezember 2009 wurden rund 105 Millionen entsprechende Tickets verkauft, wie die RND-Zeitungen am Samstag unter Berufung auf Zahlen des Konzerns berichteten.

Ein Rekordwert wurde im laufenden Jahr mit 45 Millionen Handy-Tickets erzielt. 2018 hatte es demnach rund 25 Millionen entsprechende Buchungen gegeben, 2017 etwa 13 Millionen.

Fast 30 Prozent der zuletzt gebuchten Handy-Tickets sind Fahrkarten für den Regionalverkehr. „Die rasant steigenden Nutzerzahlen sind auch ein Abbild der jüngsten Erfolgsgeschichte der Eisenbahn und des ÖPNV“, sagte Bahn-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber dem RND. Die Zahl der Online-Tickets belief sich 2019 auf rund 90 Millionen, gegenüber 88 Millionen im Vorjahr.

Nach Bahn-Angaben wurde der „DB Navigator“ seit seiner Einführung vor zehn Jahren mehr als 42 Millionen Mal heruntergeladen. Ab Januar können dem Bericht zufolge auch Fahrradkarten über die App gebucht werden. Inzwischen sind über diesen Vertriebskanal auch Fahrkarten für alleinreisende Kinder buchbar.

Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember hatte die Bahn den sogenannten „Komfort Check-in“ ausgeweitet. Über den „DB Navigator“ können nun auch Reisende auf sechs IC-Verbindungen – unter anderem Köln-Hannover-Dresden und Norddeich-Leipzig – ihre Fahrkartenkontrolle selbst vornehmen. Bislang war dies nur in ICE-Zügen möglich. (afp)

Lesen Sie auch Neuer Fahrplan der Deutschen Bahn: Preise fallen, Zahl der Verbindungen steigt

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]