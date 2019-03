Wirtschaft » Unternehmen Die Spargelzeit hat begonnen – In Niedersachsen kann der erste „Heizspargel“ geerntet werden

Bauern haben in Niedersachsen den ersten heimischen Spargel in dieser Saison geerntet - dank Heiztechnik in speziell vorbereiteten Böden. Die Großhandelspreise liegen zwischen 14 und 18 Euro pro Kilo, für Endkunden dürfte der Preis damit um die 19 Euro liegen.