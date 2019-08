Diesel-Skandal: Verbraucherzentrale nimmt VW in die Pflicht

Mit scharfer Kritik an der CDU, deren sächsischen Landesverband er im Wahlkampf berät, aber auch an den Landtagsabgeordneten der AfD hat sich Politikwissenschaftler Werner Patzelt zu Wort gemeldet. Der CDU-Führung wirft er vor, mit ihrem Vorgehen in Sachen Maaßen den Ost-Wahlkämpfen geschadet zu haben. Mehr»