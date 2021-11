Eisenach und Rüsselsheim: Stellantis gibt Ausgliederung der Opel-Werke auf

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat seine Pläne aufgegeben, das Stammwerk in Rüsselsheim und das Werk in Eisenach aus der Opel GmbH Deutschland auszugliedern. Eisenach verbleibe als selbstständiger Unternehmensteil unter dem Dach der Opel Automobile GmbH, teilte die IG Metall am Mittwoch mit.

Darauf hätten sich die Arbeitnehmervertreter mit Opel „nach schwierigen Verhandlungen“ geeinigt. „Verbindlich zugesagt“ sei zudem der Bau des SUV Grandland in Eisenach ab Anfang 2022.

Anfang Oktober waren Pläne von Stellantis bekannt geworden, Rüsselsheim und Eisenach auszugliedern. Ende Oktober protestierten Opel-Beschäftigte in Eisenach und Kaiserslautern dagegen; Opel-Beschäftigte aus Rüsselsheim beteiligten sich an einer entsprechenden Aktion in Frankfurt am Main. Die Regierungen der betroffenen Bundesländer Hessen und Thüringen hatten ein Gespräch mit Stellantis-Chef Carlos Tavares gefordert.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Uwe Baum bezeichnete den Verbleib „in der Opel-Familie“ nun als einen großen Erfolg. Der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, erklärte: „Ich hoffe, dass das Management in Zukunft das Unternehmen konstruktiver und transparenter lenkt und Opel ab jetzt nur noch mit innovativen Fahrzeugen die Beschäftigten und die Öffentlichkeit begeistert. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!