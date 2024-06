Unternehmen Dilemma

Ritter Sport entscheidet sich für die Angestellten

Der Schokoladenhersteller Ritter Sport steht zu der Entscheidung, trotz des Angriffs auf die Ukraine weiter Geschäfte in Russland zu machen. Andernfalls hätte das Unternehmen 200 Angestellte in Deutschland entlassen müssen, so der Unternehmenschef.