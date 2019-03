EU-Einigung zu einheitlicher Kennzeichnung von Autoreifen

Autoreifen sollen beim Verkauf in der EU bald eindeutiger gekennzeichnet werden. Darauf verständigten sich die Verkehrs- und Energieminister der EU am Montag in Brüssel.

Kunden seien dann in der Lage, „bei ihrer Kaufentscheidung Informationen über die Sicherheit und Kraftstoffeffizienz ihrer Reifen zu berücksichtigen“, erklärte der rumänische Energieminister Anton Anton.

Die Kennzeichnung von Autoreifen ist zwar bereits jetzt EU-weit einheitlich geregelt. Bei einer Überprüfung sei jedoch deutlich geworden, dass die bisherige Verordnung nicht ausreichend durchgesetzt werde und die Sichtbarkeit der Kennzeichnung mangelhaft sei, erklärte die rumänische EU-Ratspräsidentschaft.

Insbesondere mit Blick auf den Fern- und Onlinehandel soll die Verordnung nun überarbeitet werden. Zudem sollen künftig Informationen zur Reifenhaftung bei Schnee und Eis vorgeschrieben werden und Reifen für Lkw und Busse ebenfalls inbegriffen sein. Reifen sollen zudem in einer Produktdatenbank registriert werden müssen.

„Diese Vorschriften werden zudem dazu beitragen, die Treibhausgasemission im Straßenverkehr zu verringern“, erklärte Anton. Das EU-Parlament wird voraussichtlich in den kommenden Wochen seine Position festlegen. Anschließend können die Verhandlungen für eine endgültige Annahme der erneuerten Regelung aufgenommen werden. (afp)