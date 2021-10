Frankfurter Flughafen: Verdi ruft zum Warnstreik bei Passagierabfertigung auf

Passagiere am Internationalen Flughafen Frankfurt am Main. Symbolbild. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bei der Passagier- und Gepäckabfertigung am Frankfurter Flughafen zum Warnstreik aufgerufen. Der Aufruf richte sich an rund 600 Beschäftigte der Wisag-Bodenverkehrsdienste, teilte Verdi am Donnerstag mit.

Der Warnstreik soll demnach am Freitag zwischen 07.00 Uhr morgens und 22.30 Uhr abends stattfinden. Es sei „mit Beeinträchtigungen bei der Abfertigung von Fracht, Gepäck und Passagieren zu rechnen“.

Hintergrund sind nach Gewerkschaftsangaben die festgefahrenen Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Wisag-Bodenverkehrsdiensten, die demnach in Frankfurt rund 15 Prozent des Flugverkehrs abfertigen. In bisher drei Runden nach der Coronapause habe es „keinerlei Annäherung“ gegeben, kritisierte Verdi.

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 1500 Euro Corona-Prämie, netto zahlbar in 2021, sowie eine Lohnerhöhung von 90 Euro im Monat ab Januar 2022 für alle Beschäftigten. Darüber hinaus will Verdi eine Verschlechterung bei den Zuschlägen verhindern. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!