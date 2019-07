Wirtschaft » Unternehmen „Ihr Paket kommt in 15 Minuten“ – Post will Pakete „Just-in-Time“ zustellen

Die Post will künftig "Just-in-Time" ihre Pakete an den Kunden zustellen. Per E-Mail solle die ungefähre Zeit übermittelt werden. "Und zum Beispiel 15 Minuten vor Ankunft gibt es dann eine erneute Mail mit der genauen Zeit."