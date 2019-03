Kein Investor: Isländischer Billigflieger WOW stellt Flugbetrieb ein

Nach erfolgloser Investorensuche verschwindet eine weitere Billigfluggesellschaft vom Himmel. WOW Air aus Island teilte am Donnerstag mit, der Flugverkehr werde komplett eingestellt.

Das Unternehmen war zuletzt immer stärker in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zuletzt waren Gespräche mit der nationalen Fluggeselllschaft Icelandair gescheitert. WOW Air beförderte mehr als ein Drittel aller Passagiere auf dem Weg nach Island.

Der Schritt dürfte größere Auswirkungen auf den wichtigen Tourismussektor in Island haben. Am Morgen wurden unter anderem die Wow-Air-Flüge zwischen Reykjavik und Berlin-Schönefeld sowie Reykjavik und Frankfurt am Main gestrichen. Alle Passagiere seien bereits informiert worden, hieß es. (afp/dpa)