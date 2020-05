Lateinamerikas größte Airline Latam meldet Insolvenz in den USA an

Die wie alle Airlines von der Corona-Pandemie schwer angeschlagene Fluggesellschaft Latam hat in den USA Insolvenz angemeldet.

Die größte Airline Lateinamerikas und ihre Töchter in Chile, Peru, Ecuador und Kolumbien sollten unter Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts nun umgebaut werden, kündigte Konzernchef Roberto Alvo am Dienstag an. Latam kann ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

Auswirkungen auf die Passagier- und Frachtflüge gebe es nicht, versicherte Latam. Die Airline hatte vergangene Woche angekündigt, ab Juni den Flugbetrieb in noch sehr eingeschränktem Umfang wieder aufzunehmen.

Im April hatte Latam die Zahl der Flüge um 95 Prozent reduziert und internationale Verbindungen ganz ausgesetzt. Mitte Mai kündigte der Konzern die Entlassung von 1400 der rund 42.000 Beschäftigten an, weitere 800 sollen frühzeitig in Rente gehen.

Latam, eine Fusion der LAN in Chile und der TAM in Brasilien, fliegt normalerweise 145 Ziele in 26 Ländern an – vor Corona gab es täglich 1400 Flüge. Jährlich zählte die Airline mehr als 74 Millionen Passagiere. (afp)