Leiter der Onkologie-Abteilung von AstraZeneca im Alter von 61 Jahren verstorben

Der Leiter der Onkologie-Forschungsabteilung von AstraZeneca, Jose Baselga, ist im Alter von 61 Jahren gestorben, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

„José Baselga war eine herausragende wissenschaftliche Führungspersönlichkeit und hinterlässt ein bleibendes Vermächtnis in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und hier bei AstraZeneca“, sagte der Vorstandsvorsitzende Pascal Soriot in einer Erklärung.

José Baselga, MD, PhD— revered AACR Past President, Fellow of the AACR Academy, and an internationally renowned expert in the development of molecular targeted agents— has died at the age of 61. We offer heartfelt condolences to his family, colleagues, and friends. #AACRFellows pic.twitter.com/JFA9wskPzX

