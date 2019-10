Denkwürdiger „Kotau“: Modehaus Dior entschuldigt sich bei VR China für Karte ohne Taiwan

Das französische Luxusmodehaus Dior hat sich demütig bei China für eine geografische Karte ohne die Insel Taiwan entschuldigt. „Das Unternehmen entschuldigt sich zutiefst“, heißt es in einer Erklärung, die am Donnerstag im chinesischen Netzwerk Weibo veröffentlicht wurde.

Eine Mitarbeiterin hatte am Mittwoch an einer Universität in der östlichen Provinz Zhejiang das Unternehmen vorgestellt. Dort zeigte sie die Dior-Geschäfte „in China“ auf einer Karte, auf der Taiwan nicht zu sehen war.

Von einer Studentin darauf angesprochen sagte die Mitarbeiterin, Dior begreife als China nur das Festland – also ohne Taiwan und ohne Hongkong.

Aufnahmen der Veranstaltung und Bilder der Karte sorgten anschließend im Internet für Aufsehen. Peking sieht das demokratisch regierte Taiwan, das sich 1949 von China abgespalten hatte, als abtrünnige Provinz, die eines Tages wieder mit dem Festland vereinigt werden soll.

Dior nehme den Vorfall sehr ernst und werde ihn mit „größter Strenge“ untersuchen, erklärte die zum Modekonzern LVMH gehörende Marke. Das Unternehmen schütze die chinesische Souveränität und sei „ein Freund von China“.

Immer wieder kommt es zu Entschuldigungen bei Peking, weil laut Pekinger Führung vermeintlich die Souveränität der Volksrepublik verletzt würde. In der Vergangenheit baten etwa die Luxusmarken Versace und Coach für missverständliche T-Shirts um Entschuldigung.

2018 unternahm der deutsche Autobauer Daimler einen deutlichen „Kotau“ vor China. Der Konzern hatte auf dem Fotonetzwerk Instagram unter dem Hashtag #MondayMotivation vor dem Bild eines weißen Mercedes-Coupés den Spruch veröffentlichte:

Look at situations from all angles, and you will become more open.“ (Sieh dir Situationen aus allen Blickwinkeln an, und du wirst offener werden.)