Nur 30 bis 40 Prozent fliegt: Streiks bei Ryanair und Brussels Airlines

Maschinen des irischen Billigfliegers Ryanair am Flughafens Hahn in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/dpa/dpa

Streiks beim Billigflieger Ryanair in Spanien, Portugal und Belgien und bei der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines in Belgien haben am Freitag für Dutzende Flugausfälle gesorgt. Am Flughafen Charleroi bei Brüssel musste Ryanair für die drei Streiktage Freitag, Samstag und Sonntag 127 Flüge streichen. Eine Sprecherin des Airports sagte, nur 30 bis 40 Prozent der geplanten Flüge fänden statt. Brussels Airlines sagte 315 Flüge von Donnerstag bis Samstag ab.

In Spanien und Portugal blieben die Auswirkungen des mehrtägigen Streiks bei Ryanair begrenzt. Nur Flüge nach Belgien wurden gestrichen. In Spanien hatte das Verkehrsministerium am Donnerstag angeordnet, Ryanair müsse an den Streiktagen 73 bis 82 Prozent seines Angebots aufrechterhalten. Am Samstag ist das Kabinenpersonal von Ryanair in Italien und Frankreich zum Streik aufgerufen.

Die Streiks kommen zu einem Zeitpunkt, da viele Fluggesellschaften in Europa nach der Corona-Pandemie über Personalmangel klagen. Viele Airlines müssen aus diesem Grund Flüge streichen. Bei Ryanair und Brussels Airline fordern die Beschäftigten mehr Lohn und vor allem bessere Arbeitsbedingungen. (afp/mf)