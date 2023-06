Optiker Fielmann expandiert nach Übersee

Marktführer Fielmann erweitert sich in die USA. Das Unternehmen wird einen Optiker aus Michigan und eine E-Commerce-Plattform übernehmen.

Die Hamburger Optikergruppe Fielmann expandiert nach Übersee. Das Unternehmen werde den Optiker SVS Vision aus Michigan und die spezialisierte E-Commerce-Plattform Befitting übernehmen, erklärte Fielmann am Mittwoch. Mit den Übernahmen „folgen wir unserer Vision 2025, im Rahmen derer wir unser Familienunternehmen digitalisieren und internationalisieren“, gab der Vorstandsvorsitzende Marc Fielmann an.

Den Angaben zufolge hat SVS Vision rund 650 Mitarbeiter, betreibt mehr als 80 Geschäfte in neun US-Bundesstaaten und ist zumindest im Heimatbundesstaat Michigan Marktführer. „Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 31. August 2023 vollzogen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen“, erklärte Fielmann.

Befitting betreibt demnach eine Online-Plattform, die auf den Brillenkauf für Kunden mit medizinischer Augenversicherung spezialisiert ist. Das Unternehmen dahinter, Eyevious Style, beschäftigt laut Fielmann 26 Mitarbeiter in Kanada und den USA. Die Transaktion werde voraussichtlich sofort vollzogen.

Fielmann gilt mit hunderten Niederlassungen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern als Marktführer in Europa. Bis Mitte März 2024 will Fielmann in Deutschland 66 Stellen abbauen, bis 2025 „insgesamt einige Hundert Stellen“. Abgebaut wird in den zentralen Bereichen: in Hamburg, in mehreren Länderzentralen im Ausland, in Schulungs- und Trainingsstandorten sowie in Produktionsstätten. Filialen sollen verschont bleiben.

Aktuell beschäftigt die Gruppe 22.631 Mitarbeiter im In- und Ausland. Der Stellenabbau 2024 soll über ein Freiwilligenprogramm abgebaut werden. Ziel ist, die Kosten bis zum Jahr 2025 um 125 Millionen Euro zu senken. (afp)