Rassismus-Vorwürfe: Bahlsen erntet Shitstorm wegen „Afrika“-Keksen

Das Keks-Unternehmen Bahlsen versuchte am Valentinstag mit einem Instagram-Post ein wenig Liebe in die Welt zu bringen. Doch was zurückkam, waren schwere Rassismus-Vorwürfe. Auf dem Instagram-Foto von Bahlsen war die beliebte Schokoladenkeks-Sorte „Afrika“ abgebildet – mit einer Notiz, auf der stand: „Weil du mir jeden Tag versüßt…“

Doch zahlreichen Usern konnte Bahlsen den Tag damit nicht „versüßen“, ganz im Gegenteil. Sie beklagten der Post wäre „rassistisch“ und forderten eine Namensänderung. Mit dem Hashtag #alltäglicherrassismus kommentierte eine Nutzerin „Ein brauner Keks, der Afrika heißt? For Real?“ den Eintrag des Unternehmens.

Daraufhin schrieb Bahlsen, dass der Schokoladenkeks-Name bereits seit 60 Jahren besteht und „damals wie heute lagen uns rassistische Gedanken mehr als fern.“ Doch die Kritik am Süßwarenhersteller ebbte nicht ab – auch wegen des Kommentars von Henning May, Bandmitglied von AnnenMayKantereit, der schrieb: „@bahlsen anstatt immer nur den gleichen Text abzuleiern, einfach mal drauf eingehen und überlegen, ob das so alles seine Richtigkeit hat. Ist nicht so schwer und nicht so schlimm.“

Bahlsen überlegt Umbenennung

Bahlsen lenkte schließlich ein und gab ein Statement ab:

„Viele von euch haben sich intensiv mit unserem Produktnamen Bahlsen Afrika auseinandergesetzt und hier kommentiert. Eure Meinungen und die Kritik nehmen wir sehr ernst. Wir distanzieren uns von Rassismus und Diskriminierung in jeder Form.

Aus euren Kommentaren haben wir unterschiedliche Meinungen herausgelesen. Einige assoziieren den Produktnamen mit Rassismus, während andere die Diskussion um den Produktnamen nicht nachvollziehen können und finden, dass genau dieses Schubladendenken Rassismus fördert.

Wir haben dieses Produkt vor 60 Jahren ins Leben gerufen und damals wie heute lagen uns rassistische Gedanken mehr als fern. Um zu vermeiden, dass unser Produkt Assoziationen mit Rassismus hervorruft, arbeiten wir bereits an einer Umbenennung.“

Leser: Sollte man den Kontinent Afrika auch umbenennen?

Nachdem das Unternehmen angekündigt hatte den Keks umzubenennen, kritisierten andere User die Entscheidung.

Eine Nutzerin kommentierte „Wer schwächen gegenüber solch hirnspinstige aussagen hat, bei dem braucht man ja dann auch nicht mehr zu kaufen“. Ein User fügte hinzu: „Also ich bin ja dafür – Stellvertretend für die Demografie in Afrika – auch anteilig Weiße und in verschiedenen Brauntönen die Kekse anzubieten. Zudem 50/50 jeweils ein Loch um die Feministen noch zu bedienen und angeknakste repräsentativ für die Körperlich benachteiligten. Dann ein paar verdammt trockene und andere wiederum als wären sie ertränkt. Vollidioten, als gäbe es nichts wichtigeres – Hauptsache man kann sich aufregen.“

Ein anderer schrieb: „Das gibts auch nur bei uns. Wer da an Rassismus denkt, der hat doch von vorne herein schon einen Fehler hinter den Frontallappen.“

Weitere Nutzer schrieben: „Rassismus, das ich nicht lache !!!! Leute ihr seid echt lächerlich. Für mich bleibt namentlich alles wie ist und schon immer gewesen ist !!!! BASTA“

Oder: „Vllt. sollten wir den Kontinent Afrika auch umbenennen zumindest in deutschen Atlanten… NICHT MEHR AUSZUHALTEN.“

Und: „@bahlsen Die nächsten die einbrechen, schade!“

Das Keks-Unternehmen sieht sich nicht zum ersten Mal mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Im letzten Jahr war Bahlsen nach einer Äußerung der Unternehmens-Erbin Verena Bahlsen heftiger Kritik ausgesetzt. Die lange Unternehmensgeschichte hat nicht nur Vorteile für das Image von Bahlsen. (so)

