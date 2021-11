Rund 2.500 Amazon-Beschäftigte beteiligen sich an Streik

Streik vor dem Amazon Warenlager in Leipzig, Dezember 2018. Symbolbild. Foto: PETER ENDIG/DPA/AFP via Getty Images

Rund 2.500 Beschäftigte des Online-Handelskonzerns Amazon in Deutschland haben sich nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag an Streiks beteiligt. Betroffen waren sieben Standorte, wie Verdi erklärte.

Die Gewerkschaft fordert von Amazon, die Entgelterhöhungen der in den vergangenen Wochen erzielten Tarifabschlüsse im Einzelhandel „umgehend“ an die Amazon-Beschäftigten weiterzugeben.

Verdi fordert seit mehr als acht Jahren von Amazon, die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anzuerkennen und einen Tarifvertrag abzuschließen. Die aktuellen Streiks hatten am Montag in Leipzig und Bad Hersfeld begonnen, am Dienstag kamen Standorte in Werne, Rheinberg, Koblenz und Graben dazu. Amazon hat 17 Logistikzentren in Deutschland.

Der Konzern erwartet keine Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen auf Kunden. Ein Sprecher erklärte am Montag, dass der Konzern „eine exzellente Bezahlung, exzellente Zusatzleistungen und exzellente Karrierechancen“ biete. Die Einstiegslöhne für alle Logistikmitarbeiter betragen demnach seit Sommer mindestens zwölf Euro brutto pro Stunde „plus Extras“. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!