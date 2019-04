Wirtschaft » Unternehmen Rundfunkgebühren: ARD-Intendanten fordern mehr Geld

"Wenn wir den heutigen Leistungsstand mit qualitätsvollen Programmen in den Jahren 2021 bis 2024 halten wollen, brauchen wir einen Ausgleich der Teuerung – orientiert am Verbraucherpreisindex", so der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm.