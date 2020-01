Seat-Chef de Meo tritt zurück

Der Chef des Volkswagen-Tochterunternehmens Seat, Luca de Meo, ist von seinem Spitzenposten zurückgetreten. Das teilte Seat am Dienstagnachmittag in Martorell in der spanischen Region Katalonien mit, wo sich eines der Stammwerke des Autoherstellers befindet. Die Leitung des Unternehmens soll demnach vorerst Vizechef Carsten Isensee übernehmen.

Zu den Gründen machten zunächst weder Seat noch die Konzernmutter Volkswagen weitere Angaben. De Meo war zuletzt als Chef bei anderen Autobauern im Gespräch, etwa beim französischen Konkurrenten Renault.

Die Änderungen in der Unternehmensleitung sollen demnach sofort wirksam werden. De Meo stand seit 2015 an der Spitze von Seat. (afp/dpa)