Seit Löschung von Trump-Konten: Twitter und Facebook verlieren 51 Milliarden Dollar an kombiniertem Marktwert

Ein kombiniertes Bild, das Facebook-CEO Mark Zuckerberg (L) und Twitter-CEO Jack Dorsey zeigt, wie sie am 28. Oktober 2020 aus der Ferne vor dem Kongress aussagen. Foto: Michael Reynolds/Pool/AFP via Getty Images

Twitters Entscheidung, US-Präsident Donald Trump komplett von seiner Plattform zu entfernen, hat viele Nutzer dazu veranlasst, auf alternative Kanäle umzusteigen. Zusammen mit Facebook hat der Tech-Gigant inzwischen erheblich an Marktwert verloren.

Seit die Social-Media-Giganten Facebook und Twitter Präsident Donald Trump von ihren Plattformen verbannten, haben sie in den letzten zwei Börsensitzungen zusammen 51,2 Milliarden Dollar an kombiniertem Marktwert eingebüßt. Das berichtet „Business Insider“.

Große Tech-Firmen und eine Reihe politischer Persönlichkeiten der Demokraten haben behauptet, Trump habe letzte Woche im US-Kapitol zu Gewalt angestiftet. Der Vorfall unterbrach die Debatten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Die Abgeordneten waren gezwungen, sich in Sicherheit zu bringen, während Polizei und Sicherheitskräfte versuchten, die Kontrolle zurückzuerlangen.

Trump rief nach dem Ausbruch der Gewalt auf Twitter die Demonstranten auf, „in Frieden nach Hause zu gehen“. Er prangerte die Gewalt als einen „abscheulichen Angriff“ an, der „den Sitz der amerikanischen Demokratie beschmutzt“. Es ist unklar, wer den Einbruch in das Gebäude angestiftet hat.

In der vergangenen Woche schränkte Twitter zunächst ein Video ein, das der Präsident gepostet hatte, bevor es seinen Account vorübergehend sperrte. Facebook folgte kurz darauf. Zwei Tage später sperrte Twitter dauerhaft Trumps Konto wegen zweier Twitter-Posts, die gegen seine Richtlinien verstoßen haben sollen.

Eine große Anzahl von Pro-Trump-Konten wurde auch von Twitter und Facebook gelöscht.

Als Nutzer versuchten, zu Parler und anderen Social-Media-Websites zu flüchten, stellte Amazon Web Services am Montagmorgen seinen Dienst mit Parler ein, was Stunden später eine Klage des Unternehmens auslöste.

Zuletzt hat Googles YouTube neue Inhalte von Trumps Konto entfernt und seinen Kanal für mindestens eine Woche gesperrt, mit der Begründung, dass der Kanal gegen seine Richtlinien bezüglich „Anstiftung zur Gewalt“ verstoße.

„Nach sorgfältiger Prüfung und angesichts der Besorgnis über das anhaltende Gewaltpotenzial haben wir neue Inhalte, die auf den Donald J. Trump-Kanal hochgeladen wurden, entfernt und eine Sperre wegen der Verletzung unserer Richtlinien [bezüglich der] Anstiftung zur Gewalt ausgesprochen“, sagte ein YouTube-Sprecher in einer Erklärung an die englischsprachige Epoch Times.

„Als Ergebnis, in Übereinstimmung mit unserem langjährigen Regelsystem, wird der Kanal nun daran gehindert, neue Videos oder Livestreams für ein Minimum von sieben Tagen hochzuladen – was verlängert werden kann. Wir deaktivieren auch Kommentare unter Videos auf dem Kanal auf unbestimmte Zeit. Wir haben ähnliche Maßnahmen in der Vergangenheit in anderen Fällen ergriffen, in denen es um Sicherheitsbedenken ging.“

Google gab keine weitere Auskunft darüber, welche Aspekte der Inhalte auf Trumps Kanal gegen seine Richtlinien verstoßen haben.

Der Präsident argumentierte, dass Unternehmen wie Google, Twitter und Facebook an der Zensur scheitern werden.

Big Tech „macht eine schreckliche Sache mit unserem Land. … Und ich glaube, es wird ein katastrophaler Fehler für sie sein“, sagte Trump. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)