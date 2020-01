Siemens hält an Zulieferung für Kohlebergwerk fest

Der Industriekonzern Siemens hält trotz Protesten von sogenannten Klimaschützern an einer wichtigen Zulieferung für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien fest.

Das teilte Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser am Sonntagabend auf Twitter mit.

Just finished our extraordinary Managing Board Meeting. We evaluated all options and concluded: We need to fulfil our contractual obligations. Also, we will establish an effective Sustainability Board to better manage environmental care in the future. https://t.co/uPgjPgwFrr

— Joe Kaeser (@JoeKaeser) January 12, 2020