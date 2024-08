SpaceX verschiebt Start für ersten privaten Weltraumspaziergang

Eine SpaceX Falcon 9 Rakete mit der Crew Dragon Resilience Kapsel steht auf dem Startkomplex 39A im Kennedy Space Center vor der Polaris Dawn Mission in Cape Canaveral, Florida, am 26. August 2024. Die Besatzung der Mission wird den ersten privaten Weltraumspaziergang überhaupt durchführen Foto: Chandan Khanna/AFP via Getty Images