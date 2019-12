Steuereinnahmen von Onlinehändlern aus China steigen

Jugendliche umzingeln Polizisten – so geschehen in der Nacht zum Samstag in Düsseldorf. Sowohl Jugendliche als auch Polizei riefen Verstärkung herbei. Schließlich übernahm die Polizei mit 70 Einsatzkräften die Kontrolle. Ein Sprecher der Polizei bezeichnete die Beteiligten als "Rheinbad-Klientel". Mehr»