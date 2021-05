Stromkabel Nordlink zwischen Norwegen und Deutschland offiziell eingeweiht

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg und Bundeskanzlerin Angela Merkel (auf dem Bildschirm im Hintergrund) nehmen an der offiziellen Eröffnung von NordLink, der ersten Stromverbindung zwischen Norwegen und Deutschland, am 27. Mai 2021 in Oslo teil. Foto: GORM KALLESTAD/NTB/AFP via Getty Images