Tankstellen heben Preise fünf Mal täglich an – Zu diesen Zeiten ist der Kraftstoff am teuersten

Die Preise für Benzin- und Diesel-Kraftstoffe an Tankstellen werden im Tagesverlauf immer öfter angehoben und gesenkt. Das berichtet die „Bild“ (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf neue Zahlen des Bundeskartellamts für 2020. Demnach heben die Tankstellen mittlerweile durchschnittlich fünf Mal täglich die Preise an und senken sie danach wieder.

Die Differenz beträgt durchschnittlich zwölf Cent. Bislang gab es in der Regel vier Erhöhungen am Tag. Am teuersten ist Kraftstoff morgens um 7 Uhr, schreibt die „Bild“ weiter. Weitere Preisspitzen gibt es gegen 11 Uhr, gegen 14 Uhr, gegen 17 Uhr und mittlerweile auch gegen 19.30 Uhr. Am günstigsten tanken Verbraucher zwischen 20 und 22 Uhr. Ein Liter Kraftstoff ist an Autobahn-Tankstellen im Durchschnitt 25 Cent teurer als an Tankstellen in der Stadt, berichtet die Zeitung. (dts)

