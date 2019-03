Tesla plant doch kein Werk in Deutschland

Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla will offenbar doch kein Werk in Deutschland bauen. Er könne „weder bestätigen, dass überhaupt eine Fabrik in Deutschland eröffnet wird, noch wann“, sagte ein Tesla-Sprecher dem Nachrichtenmagazin Focus. Tesla-Chef Elon Musk hatte im Juni 2018 angekündigt, eine sogenannte „Gigafactory“ in Europa eröffnen zu wollen.

Tesla habe Kontakt zu verschiedenen Standorten in Europa, neben Deutschland zum Beispiel auch in den Niederlanden und Polen, so der Sprecher weiter.

Auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, von Plänen Teslas zur Errichtung eines Werkes in Deutschland sei nichts bekannt. Genauso seien die Aussagen von den Staatskanzleien der Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen, berichtet das Nachrichtenmagazin Focus.

Alle vier Bundesländer hätten sich Hoffnungen darauf gemacht, dass Tesla das Werk in ihrem Bundesland bauen würde. (dts)