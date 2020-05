ThyssenKrupp nimmt Notkredit – und könnte schon bald an Chinas Baosteel verschachert werden

Der auf Anfänge vor fast 130 Jahren zurückblickende deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp musste im Zeichen der Corona-Krise einen Notkredit in Anspruch nehmen. Ein Verkauf wird immer wahrscheinlicher – und China ist auf "weltweiter Shopping-Tour", wie EU-Parlamentarier Manfred Weber sagt. Ein möglicher Investor ist Chinas regimegesteuerter Konzern Baosteel.

Zu den prominentesten Akteuren, die im Zuge der Corona-Krise einen Notkredit beantragen mussten, gehört der auf eine fast 130 Jahre alte Firmengeschichte zurückblickende Stahlkonzern ThyssenKrupp.

Dass sich der Konzern, der nur noch zu etwas mehr als 20 Prozent und damit unter der Sperrminorität im Eigentum der Krupp-Stiftung steht, in erheblicher wirtschaftlicher Schieflage befindet, scheint sich mittlerweile auch bis China durchgesprochen zu haben – und könnte dort Begehrlichkeiten wecken.

ThyssenKrupp schreibt weiter erhebliche Verluste

Wie die „Bild“-Zeitung schreibt, geht selbst die Konzernchefin Martina Merz nicht davon aus, dass der Konzern, der derzeit mehr als 162.000 Menschen beschäftigt, in seiner derzeitigen Form weiterbestehen wird.

Der Konzern, der auf den Erwerb eines Kohlebergwerks in Duisburg durch den Industriellen August Thyssen im Jahr 1891 zurückgeht und seit der Fusion mit der Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp im Jahr 1999 in seiner jetzigen Form besteht, gilt als das Herzstück der deutschen Schwerindustrie. Heute lasten Schulden in Höhe von 7,1 Milliarden Euro auf ihm, im ersten Quartal beliefen sich die Verluste auf 115 Millionen Euro. Corona-bedingt ist eine Verlängerung der Durststrecke auf unbestimmte Zeit zu erwarten.

Immerhin hat die Förderbank KfW dem angeschlagenen Branchenriesen eine Kreditlinie von einer Milliarde Euro als Notkredit eingeräumt. Das Problem: Ausgerechnet die Stahlproduktion in Europa steht massiv unter Druck. Billigkonkurrenz aus China, Rezession und politisch-ideologisch motivierte Auflagen im Zeichen des „Klimaschutzes“ sowohl an die Stahlindustrie selbst als auch an Abnehmer wie die Autoindustrie engen die Spielräume ein und könnten zum Aus für eine Vielzahl an Anbietern führen.

Deutsche Lösung möglich – aber auch Baosteel ist mit dran

Eine „deutsche Lösung“ in Form eines Zusammenschlusses mit Salzgitter ist Konzernchefin Merz zufolge möglich und man suche das Gespräch mit dem dortigen CEO Heinz Jörg Fuhrmann. Allerdings sei auch eine ganz andere Lösung denkbar – wie etwa den Verkauf des Konzerns an einen chinesischen Anbieter.

Wie das „Handelsblatt“ Anfang der Woche berichtete, gehört neben Schwedens SSAB und dem indischen Konzern Tata Steel Europa auch das zu knapp 78 Prozent im Besitz einer dem KP-Regime zuzuordnenden Holding stehende chinesische Unternehmen Baosteel zu den Interessenten, mit denen die ThyssenKrupp-Führung über eine gemeinsame Lösung sprechen will.

Merz zeigt sich in alle Richtungen offen, die „Bild“ zitiert sie mit der Aussage: „Ich habe schon oft erlebt, dass Lösungen zuerst auf Bedenken stoßen und dass sich das dann aber auch ändern kann.“

Weber: „Wer Notkredit nimmt, sollte nicht Chinas Shopping-Tour anheimfallen“

Der EVP-Fraktionschef im Europäischen Parlament, Manfred Weber, ist von dieser Idee wenig angetan – zumal der deutsche Steuerzahler es war, der über die KfW gerade den Konzern über Wasser gehalten habe.

„Gerade Firmen, die jetzt von staatlichen Hilfskrediten profitieren sind besonders in der Verantwortung“, meint Weber. Es sei ihm zwar klar, dass betriebswirtschaftlich gesehen ein chinesischer Einstieg kurzfristig Erleichterung bringen könne.

Das Problem seien die möglichen politischen Langzeitwirkungen, insbesondere vor dem Hintergrund der aggressiven chinesischen Einflusspolitik, die sich nicht zuletzt auf die globale Markteroberung durch regimegesteuerte Konzerne stützt.

Weber zu „Bild“: „Betrieblich kann eine chinesische Investition ja durchaus Sinn machen. Klar ist aber, dass sich China mit einer staatlichen Strategie und mit viel öffentlichem Geld auf weltweiter Shopping-Tour befindet. Und da müssen wir uns schützen. Wir müssen in Europa über ein Moratorium für chinesische Investitionen sprechen.“

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Viele bezeichnen ihr berufliches oder soziales Umfeld metaphorisch als „Schlachtfeld“ – doch für die KP China bedeutet es Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Partei, die die Regierung Chinas stellt, vertritt den Grundgedanken der „uneingeschränkten Kriegsführung“: „Einfach ausgedrückt, Schwarzkopf [Oberbefehlshaber der multinationalen Streitkräfte des Golfkriegs] + Soros + Morris [Schöpfer des Morris-Wurm-Computervirus] + bin Laden? Das ist unsere wahre Karte, die wir ausspielen“, so zwei chinesische Oberste, die „Erfinder“ der „Uneingeschränkten Kriegsführung“.

Der Schlüsselpunkt dazu sind nicht unbedingt die unter Waffen stehenden Streitkräfte, sondern die „Generalisierung von Krieg“ für jeden chinesischen Landesbürger. „Uneingeschränkte Kriegsführung“ meint, dass „alle Waffen und Technologien nach Belieben eingesetzt werden können; was bedeutet, dass alle Grenzen zwischen Krieg und Frieden, zwischen militärischer Welt und ziviler Welt aufgebrochen werden.“

Es werden Methoden verwendet, die sich über Nationen hinweg erstrecken und verschiedene Bereiche benutzen. Finanzmärkte, der Handel, die Medien, internationales Recht, der Weltraum und viele mehr sind potenzielle Schlachtfelder. Zu den Mitteln des Kampfes gehören das Hacken von IT-Systemen, Terrorismus, biochemische Kriegsführung, ökologische Kriegsführung, atomare Kriegsführung, elektronische Kriegsführung, die Verbreitung von Drogen, Geheim- und Nachrichtendienste, Schmuggel, psychologische Kriegsführung, Ideologie, Sanktionen und so weiter. Darum geht es im 18. Kapitel dieses Buches.



Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]