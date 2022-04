Twitter kontert Musks Übernahmeangriff mit Gegenmaßnahmen

Mit 80 Millionen Followern zählt Tesla-Chef Musk zu den populärsten Twitter-Nutzern. Zuletzt wollte Musk die Plattform kaufen. Doch Twitter wehrt sich.

Twitter greift zu Gegenmaßnahmen, um sich gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk zu wehren. Der Plan sieht vor, dass andere Aktionäre zusätzlich Anteile günstig kaufen können, wenn ein Aufkäufer die Marke von 15 Prozent überschreitet.

Der Schritt ist eine klassische „Giftpille“, zu der von Übernahmen bedrohte Firmen oft greifen. Die Maßnahme solle für ein Jahr gelten, teilte der Verwaltungsrat am Freitag mit.

Musk hatte am Donnerstag ein Angebot an alle Twitter-Aktionäre bekanntgegeben, Anteile zum Preis von 54,20 Dollar zu übernehmen. Musk wolle Twitter nach einer Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst nur so das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne, argumentierte der 50-Jährige.

Musk zuletzt unsicher über Erfolg des Deals

Der Tech-Milliardär hatte zuvor selbst Zweifel daran geäußert, ob sein Versuch einer feindlichen Übernahme von Twitter Erfolg haben wird. „Ich bin nicht sicher, dass ich tatsächlich in der Lage sein werde, es zu kaufen“, räumte der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla bei einem Konferenzauftritt ein. Er habe aber die nötigen Mittel, um den über 40 Milliarden Dollar schweren Deal durchzuziehen, betonte der 50-Jährige.

Musk kaufte sich in den vergangenen Wochen bereits eine Beteiligung von 9,2 Prozent zusammen. Die Anleger an der Börse glauben nicht, dass Musk ans Ziel kommt: Im New Yorker Handel sank der Kurs der Aktie zur Tagesmitte um rund 1,7 Prozent an die Marke von 45 Dollar. (dpa/red)