Twitter: Saudi-Prinz und früherer Kritiker nennt Elon Musk „exzellenten Leader“

Der designierte Twitter-Mehrheitseigentümer und Tesla-Gründer Elon Musk hat offenbar einen früheren Kritiker von seiner Vision überzeugen können. Der Saudi-Milliardär Prinz Alwaleed will entgegen früheren Ansagen seinen Milliarden-Anteil an der Plattform behalten.

Der saudi-arabische Milliardär Prinz Alwaleed bin Talal hat Tesla-Gründer Elon Musk attestiert, eine „exzellente Führungspersönlichkeit“ für Twitter werden zu können. Zuvor hatte der Prinz zugestimmt, seinen 1,9 Milliarden US-Dollar schweren Anteil an der Microblogging-Plattform zu behalten, anstatt auszusteigen. Dies berichtete die emiratische Zeitung „The National“.

Der Geschäftsmann, der über seine Kingdom Holding Company einen entsprechenden Anteil an Twitter hält, war ursprünglich ein vehementer Gegner des Kaufs der Plattform durch Musk. In einem Tweet sagte er im letzten Monat, das Angebot des Tesla-Gründers entspreche „nicht einmal annähernd dem inneren Wert des Unternehmens“.

Am Donnerstag (5.5.) nahm der saudische Geschäftsmann jedoch über Twitter Kontakt zu seinem „neuen Freund“ Elon Musk auf und erklärte:

„Ich glaube, dass Sie eine hervorragende Führungspersönlichkeit für Twitter sein werden, um das große Potenzial des Unternehmens voranzutreiben und zu maximieren. Kingdom Holding und ich freuen uns darauf, unsere 1,9 Milliarden Dollar in das ‚neue‘ Twitter zu investieren und Sie auf dieser spannenden Reise zu begleiten.“

Great to connect with you my "new" friend @elonmusk🤝🏻

I believe you will be an excellent leader for @Twitter to propel & maximise its great potential@Kingdom_KHC & I look forward to roll our ~$1.9bn in the “new” @Twitter and join you on this exciting journey

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 5, 2022